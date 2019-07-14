Зеленский вместе с жителями Одессы искупался в Чёрном море — видео

Несмотря на предупреждения о холодной воде, лидер Незалежной всё же решил поплавать.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался вместе с госслужащими в Чёрном море. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

— Перед началом напряжённого рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Чёрном море, — говорится в сообщении под постом.

Главе украинского государства сказали, что вода в море холодная, на что он ответил: "Ну ладно" — и пошёл купаться.

— Какое счастье, — отреагировала на приход украинского лидера одна из жительниц Одессы. — Вы не боитесь? — спросила она и уточнила, что имела в виду температуру воды.

На кадрах видно, что местные жители не ожидали прихода Зеленского, а после, словно очнувшись, принялись здороваться с ним и фотографироваться.