В Германии рассказали о "точке невозврата" для Турции из-за покупки С-400

Эксперты напоминают, что сделка прошла, несмотря на жёсткую критику со стороны западных стран.

Журналисты немецкого издания Welt заявили, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 приведёт к тому, что Анкара покинет ряды западных союзников.

Эксперты напоминают, что сделка прошла, несмотря на жёсткую критику со стороны стран НАТО и Евросоюза. При этом Анкара не стала нарушать сделку, так как рассматривает Россию в качестве союзника на Ближнем Востоке.

Кроме того, покупка систем С-400 могла означать желание президента Турции Реджепа Эрдогана защититься от США.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. В ответ на это США могут ввести санкции против Анкары. Ожидается, что об их введении могут объявить уже на следующей неделе.