Бойко назвал запугивание журналистов на Украине "драматической ситуацией"

Руководитель политической структуры также подчеркнул, что роль государства — пресечь давление на СМИ, иначе общество обречено.

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что на Украине складывается "драматическая ситуация" в связи с запугиванием журналистов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

— А что касается журналистов — вообще ситуация драматическая. Потому что [возникают] такие попытки запугать журналистов, чтобы они не говорили правду, чтобы они не имели собственного мнения: вот будете говорить плохо с точки зрения радикалов, националистов — с вами будет то же самое, — пояснил Бойко.

Он также отметил, что роль государства базируется на пресечении подобного давления на журналистику, поскольку "общество, в котором нет свободы слова, обречено".

По его словам, на первом заседании обновлённого состава Верховной рады будет создана следственная комиссия, которая займётся расследованием случаев терактов в отношении СМИ.

Напомним, что случаи притеснения журналистов на Украине исчисляются десятками. Так, в числе последних отмечается атака на здание телеканала "112 Украина": в ночь на 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала в Киеве. Проявление агрессии в отношении журналистов попало на видео. В украинской столице введён план "Сирена".