У побережья Марокко моряки спасли более 160 нелегальных мигрантов

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Фото © Flickr / Timothy Takemoto

Береговая охрана Королевского морского флота (КМФ) Марокко спасла 161 нелегального мигранта из Африки в Средиземном море. Об этом сообщает Maghreb Arab Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что мигранты намеревались добраться до европейских стран на надувных лодках. Сейчас они находятся в средиземноморских портах Марокко. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф рассказывал, что принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye судно спасло 44 нелегальных мигранта в Средиземном море.

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