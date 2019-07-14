Число погибших в крушении судна с мигрантами у берегов Туниса возросло до 82

При крушении судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса 4 июля погибло 82 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тунисское отделение Международного комитета Красного Полумесяца.

— После недели поисков тела всех 82 человек, которые находились в лодке, затонувшей на прошлой неделе, были извлечены, — заявил представитель организации.

При этом выжившие в катастрофе мигранты сообщили, что всего в лодке было 86 человек.

Напомним, ранее береговая охрана Туниса сумела обнаружить тела 13 погибших.