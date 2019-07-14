В ОБСЕ призвали Киев расследовать обстрел здания телеканала "112 Украина"

По словам члена международной организации, нападение является недопустимым актом запугивания.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти заняться расследованием инцидента с обстрелом из гранатомёта здания телеканала "112 Украина" в Киеве и наказать виновных в происшествии. Подобное заявление опубликовано на сайте организации.

— Я осуждаю атаку на здание телеканала "112 Украина" в Киеве... Я призываю власти Украины провести тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, — говорится в сообщении.

По словам представителя международной организации, происшествие является недопустимым актом запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.

— С таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться, — заявляет Дезир в послании.

Как ранее писал Лайф, в ночь на 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала в Киеве. Проявление агрессии в отношении журналистов попало на видео. В украинской столице введён план "Сирена".