Карпин о поздних матчах в РПЛ: Преступление против болельщиков

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин после победы в матче первого тура чемпионата России по футболу высказался против проведения матчей в ночное время.

Специалист был раздосадован фактом того, что матч на "Ростов-арене" посетило лишь 15 тысяч человек.

— Мы просили о переносе времени игры, потому что, если бы время было более удобным для болельщиков, матч посетили бы 25–30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков, — заявил Карпин.

Напомним, в стартовом для "Ростова" матче нового сезона южане дома обыграли "Оренбург" со счётом 2:1.