Гадалка из КНДР предсказала переизбрание Трампа на пост президента США

К прорицательнице обратились корейские власти, желающие узнать намерения американского лидера в отношении ситуации на полуострове.

Американская журналистка The Washington Post Анна Файфилд в своей книге "Великий исследователь" раскрыла, что гадалка из КНДР предсказала президенту США Дональду Трампу второй срок на посту главы государства.

Согласно её словам, северокорейские власти желают узнать намерения Трампа в отношении ситуации на полуострове. В связи с этим, поясняет сотрудница издания, они обратились к пророчице.

Исходя из написанного в книге, к гадалке обратился помощник Ким Чен Ына, спрашивающий про результаты предстоящих выборов в США. Прорицательница предсказала нынешнему американскому лидеру четыре года на президентском посту.

Ранее Лайф писал, что китайская гадалка, предрекшая Трампу победу на выборах в США, предсказала ему проблемы, в то время как президенту РФ Владимиру Путину — восход.