Власти Венесуэлы обвинили соратников Гуайдо в торговле украденными автоматами

По данным руководящих кругов страны, четыре единомышленника главы оппозиции собирались выручить за оружие и боеприпасы 35 тысяч долларов.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с обвинением в адрес задержанных соратников лидера оппозиции Хуана Гуайдо в том, что те пытались продать украденное со складов оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес.

— Они намеревались продать украденное в арсенале Национальной боливарианской гвардии оружие, с помощью которого 30 апреля попытались совершить государственный переворот, — рассказал Родригес.

По его словам, расследование инцидента длилось около месяца, в результате полицией были задержаны четыре человека, пытавшиеся сбыть похищенные автоматы АК-103, предназначенные для спецподразделений, а также магазины к ним.

Напомним, что ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял о похищении властями Венесуэлы двух своих соратников, занимающихся охраной его семьи в Каракасе, пока он находился в другой районе.