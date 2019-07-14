Бойко рассказал, к чему привела "дикая" политика Украины по отношению к России

По его мнению, нынешним властям необходимо наладить торговлю с соседом для ликвидации серьёзных экономических проблем.

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что "дикая" политика Киева по отношению к России привела к серьёзному падению национальной валюты и ряду других экономических проблем.

— У нас остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна… Происходила дикая ситуация: с криками о том, что "Россия — агрессор", с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда долларов, — заявил Бойко.

По его словам, существенное отрицательное сальдо можно исправить, лишь наладив торговлю с Россией. Нынешнюю ситуацию политик охарактеризовал как серьёзную проблему для страны.