Дайвер спас морского дьявола, попросившего у него помощи — видео

Сообщается, что без содействия подводного фотографа скат мог ослепнуть или даже погибнуть.

У северо-западного побережья Австралии трёхметровый морской дьявол подплыл к группе дайверов и попросил вытащить рыболовный крючок у глаза. Об этом сообщает The Sun.

Одним из дайверов оказался подводный фотограф Джек Уилтон, часто плавающий в районе рифа Нингалу и видевший именно этого ската.

Местные жители прозвали манту (вид скатов) Веснушкой. Морской дьявол приблизился к дайверу, подставив глаз с рыболовным крючком, и не дёргался до тех пор, пока подводный фотограф в несколько заходов не смог вытащить мешающую железку.

— Я часто веду дайверов в этом районе, и я почувствовал, что он вроде даже узнал меня и потому попросил помощи, — рассказал подводный фотограф.

Отмечается, что если бы не помощь дайвера, то Веснушка мог бы ослепнуть или даже погибнуть.