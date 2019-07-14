В Хабаровске полицейский сбил трёх человек на пешеходном переходе, один погиб

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Фото © Илья Галахов / Интерпресс / ТАСС

Медосвидетельствование уже показало, что правоохранитель был трезв. Ему грозит увольнение.

В Хабаровске сотрудник полиции сбил трёх человек на пешеходном переходе, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В ночное время в краевом центре на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ещё двое пострадавших были госпитализированы. Медосвидетельствование уже показало, что правоохранитель был трезв. Сейчас ему грозит увольнение, а непосредственные руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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