В столичном регионе потеплеет и пройдут дожди 14 июля

Воскресенье подарит москвичам и жителям области потепление до 21 градуса. Также синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура составит от 19 до 21 градуса со знаком плюс, ночная — до 10 градусов. В области воздух прогреется до 21 градуса, а ночью столбики термометров замрут на отметке в семь градусов тепла.

В регионе ожидается слабый ветер и нормальное атмосферное давление — 745 мм рт. ст. В ночные часы вероятность осадков стремится к нулю.