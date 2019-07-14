Политтехнолог: Украина — это отрезанный кусок СССР

Эксперт отметил важную деталь: страна до сих пор официально не учреждена как государство.

Украинский политтехнолог Сергей Гайдай рассказал о главной задаче президента страны и статусе Незалежной. Об этом сообщается на YouTube-канале шеф-редактора "Хвили" Юрия Романенко.

— Учредить новое государство с новой конституцией, с новым социальным договором, с новой инфраструктурой, с новыми городами... да, с другой железной дорогой, — поделился мнением о цели украинского лидера политтехнолог.

Гайдай подчеркнул одну важную деталь: Украина до сих пор не учреждена как государство.

— Это отрезанный кусок Советского Союза, в котором советские железные дороги, советские города, советские области, поделённые советским руководством, — заметил специалист.

Согласно его словам, Зеленскому также необходимо разработать план действий и посадить за решётку всех людей, связанных с криминалом.