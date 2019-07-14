В Нью-Йорке восстановлена подача электроэнергии после блэкаута

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Фото © Twitter / Jon Carmichael‏

В Нью-Йорке восстановлено энергоснабжение после массового сбоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщает мэр города Билл де Блазио в "Твиттере".

Подача энергии восстановлена для всех потребителей, — написал он в соцсети, отметив, что сотрудники экстренных служб сработали чётко и слаженно. Он подчеркнул, что начато расследование произошедшего инцидента.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке десятки тысяч граждан остались без света из-за технических неисправностей. Блэкаут повлиял на движение поездов в подземке и наземный транспорт — в связи с неработающими светофорами образовались большие пробки.

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