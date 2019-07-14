Экс-посол Британии в США сообщил, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме

Британский посол в США Ким Даррок, секретные телеграммы которого стали доступны общественности, делился в них с Лондоном мнением, что американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). — Прим. Лайфа) "назло" своему предшественнику Бараку Обаме. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В посланиях дипломат информировал начальство, что Трамп вышел из соглашения с Ираном "по личным причинам", при том что договор о Совместном всеобъемлющем плане действий был подписан ещё при президентстве Обамы. Посол классифицировал такое поведение со стороны администрации нынешнего президента "актом дипломатического вандализма".

По данным издания, телеграмма с подобной оценкой дипломата была отправлена в мае прошлого года, после того как занимавший тогда пост главы МИД Борис Джонсон не смог переубедить главу американского государства по вопросу договора.

Напомним, что в результате утечки писем британского посла в Америке общественность узнала о беспомощной и некомпетентной администрации президента США Дональда Трампа — исходя из оценки дипломата. Трамп в ответ назвал Даррока "психованным и тупым парнем". После скандала посол решил подать в отставку, чтобы "положить конец спекуляциям" вокруг его персоны на данном посту. По последним данным, Великобритания установила источник взлома писем Даррока.