140 тысяч кубометров мусора вывезли с затопленных территорий в Иркутской области

По данным властей региона, параллельно этому в пострадавших районах проводится санитарная обработка.

Не менее 140 кубометров мусора уже вывезено с пострадавших от паводка территорий в Иркутской области, но работы продолжаются. Кроме уборки подтопленных участков проводится и санитарная обработка. В ней задействовано почти 500 человек, которые используют для этого свыше 40 тонн различных средств. Такие данные журналистам привёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как уточнили представители власти, чистящие и дезинфицирующие средства также раздаются местным жителям для самостоятельной обработки своих домов и дворов.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

— Остался один населённый пункт — Тулун, 110 человек, три пятиэтажных дома. Там идёт просушка подвалов, где идёт линия электропередачи, и пока включить эти дома невозможно, — пояснил губернатор.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек.