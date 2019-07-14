Роспотребнадзор зафиксировал превышение вредных примесей в воздухе Красноярска

По данным ведомства, причиной загрязнения стали масштабные природные пожары, бушующие в регионе.

Превышение норм содержания вредных примесей в воздухе Красноярска было зафиксировано сотрудниками Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за лесных пожаров, дым от которых ветер гонит в сторону города, гигиенический норматив по содержанию взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышен в 1,6 раза.

Как отмечают специалисты, эти частицы могут представлять собой токсичные соединения. Также они могут адсорбировать на своей поверхности другие токсичные вещества. Попадание данных частиц в организм человека может негативно сказаться на органах дыхательной системы.

В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что содержание других вредных веществ в воздухе остаётся в пределах нормы.

Как сообщал Лайф, 13 июля Красноярск накрыл дым от лесных пожаров. Жители города в социальных сетях жаловались на запах гари и невозможность нормально дышать. По данным регионального лесопожарного центра, площадь горящей тайги в Красноярском крае превысила 270 тысяч га.