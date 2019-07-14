Площадь горящей тайги в Красноярском крае превысила 270 тыс. га

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Фото © Pixabay

Всего в регионе действует 80 пожаров: в Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах.

На территории Красноярского края продолжают гореть леса, площадь охваченной огнём тайги превысила 270 тысяч гектаров. Об этом сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

— На 12:00 (08:00 мск) 14 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров — 80, на общей площади 270,231 тыс. га, — говорится в сообщении.

На данный момент с лесными пожарами пытаются справиться 843 человека и 46 единиц техники. В центре заверили в отсутствии угрозы населённым пунктам.

Леса горят в Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах. Огнём охвачены территории труднодоступных районов в так называемой зоне контроля, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. Ранее сообщалось, что Красноярск накрыл дым от лесных пожаров.

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