Жан-Поль Бельмондо удостоен ордена Почётного легиона

Артист произведён в великие офицеры. Аналогичную награду получила актриса Клаудия Кардинале.

Актёр Жан-Поль Бельмондо удостоен главной награды Франции — ордена Почётного легиона, который был учреждён Наполеоном Бонапартом. Списки награждённых опубликованы в официальном вестнике Journal Officiel.

Жан-Поля Бельмондо произвели в великие офицеры — четвёртое из пяти званий ордена. Наряду с ним великой награды удостоены 422 человека. В частности, автор знаменитой на весь мир электронной музыки Жан-Мишель Жарр стал командором ордена, балерина и хореограф Мари-Клод Пьетрагала — офицером, а актриса Клаудия Кардинале — великим офицером.

Кроме того, высшую степень награды, Большой крест, получили глава Ассоциации депортированных и интернированных бойцов движения Сопротивления Жаклин Флёри и Жан Налли, спасавший евреев от концлагерей в годы оккупации.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон наградил британского музыканта Элтона Джона орденом Почётного легиона.