Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Австралии

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано вблизи берегов Австралии. Как уточняет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), первые толчки начались в 5:39 по местному времени (8:39 мск. — Прим. Лайфа).
В сейсмологическом центре добавили, что эпицентр находился около берегов штата Западная Австралия на глубине около десяти километров.
В настоящий момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Как сообщал Лайф, сутками ранее, 13 июля, в районе южной японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате происшествия никто не пострадал.
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