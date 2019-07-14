Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Австралии

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Фото © Twitter / Hindustan Times

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине около десяти километров.

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано вблизи берегов Австралии. Как уточняет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), первые толчки начались в 5:39 по местному времени (8:39 мск. — Прим. Лайфа).

В сейсмологическом центре добавили, что эпицентр находился около берегов штата Западная Австралия на глубине около десяти километров.

В настоящий момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщал Лайф, сутками ранее, 13 июля, в районе южной японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате происшествия никто не пострадал.

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