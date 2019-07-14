Звезда "Стартрека" скоропостижно умерла в США

Причина внезапной кончины не уточняется, но известно, что это случилось ещё 23 июня.

Американская актриса Стефани Низник, известная по роли в фильме "Стартрек. Восстание", скоропостижно скончалась в городе Энсино в Калифорнии. Ей было 52 года. Об этом сообщает Variety.

Причина внезапной смерти звезды не уточняется. При этом, по данным портала, скончалась Низник ещё 23 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Актриса снялась во многих фильмах и сериалах. Среди них — "Остаться в живых", "Анатомия страсти", "Любовь вдовца", "Морская полиция: Спецотдел", "Параллельные миры", "C.S.I.: Майами" и "Статрек: Энтерпрайз".

Ранее сообщалось, что актёр из фильма "Люди в чёрном" Рип Торн умер в США на 89-м году жизни.