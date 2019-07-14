Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Российский лидер отметил, что, опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в различных сферах.

Россия высоко ценит значение отношений с Францией для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил коллеге Эмманюэлю Макрону в связи с французским национальным праздником — Днём взятия Бастилии.

— Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что с учётом добрых традиций прошлого две страны могли бы и сейчас "успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".

Отметим, 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом крепость Бастилия, что стало символом свержения абсолютизма в стране. Спустя год после этих событий, 14 июля 1790 года, был объявлен Праздник Федерации, задуманный как День национального единства французов. С тех пор 14 июля в стране ежегодно отмечается общенациональный праздник День взятия Бастилии. Одним из главных мероприятий, приуроченных к этому дню, является военный парад, который проводят на Елисейских полях.

Как сообщал Лайф, в прошлом году проведение парада не обошлось без пары казусов. Во время воздушной части парада французские пилоты нарисовали неправильный флаг страны над Парижем, а на земле во время прохождения колонн с военной техникой двое мотоциклистов столкнулись на глазах у Макрона.