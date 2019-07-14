В США учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы за секс с учеником

Женщина признала свою вину в попытке растления ребёнка и сексуальных домогательствах.

В американском штате Аризона учительницу Бриттани Замору приговорили к 20 годам тюрьмы за интимную связь с 13-летним учеником. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Её арестовали в 2018 году. Женщина признала свою вину в попытке растления ребёнка и сексуальных домогательствах.

Когда о домогательствах педагога догадались родители мальчика, с которым у учительницы была интимная связь, они стали следить за телефоном своего ребёнка при помощи специального приложения. На судебном заседании мать ученика заявила, что ненавидит Замору и считает её обычным педофилом.

— Она использовала своё положение, чтобы приставать к ребёнку, — отметила женщина.

Когда Заморе дали последнее слово, она выразила сожаление о случившемся и сказала, что считает себя хорошим человеком, который совершил ошибку.

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