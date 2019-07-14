Неймар заявил, что полностью восстановился после травмы

За прошлый сезон бразилец в 16 матчах чемпионата Франции забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар вернётся в расположение своей команды. Футболист заявил, что полностью восстановился после травмы.

— Я восстановился почти на 100 процентов. Всё, чего не хватает сейчас, — это тренировки, — передаёт Globo Esporte его слова.

Травму ноги форвард получил в товарищеском матче, когда сборная Бразилии выступала против команды Катара перед стартом домашнего Кубка Америки.

За прошлый сезон бразилец в 16 матчах чемпионата Франции забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти, но "Барселона" медлит с трансфером.