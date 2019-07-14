Два человека погибли при крушении дельталёта в Тверской области

В районе деревни Киселёво Тверской области обнаружены обломки дельталёта и тела двух людей. Как установили прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, погибшие являлись жителями Московской области 1972 и 1964 года рождения. Они вылетели накануне из деревни Владышино, расположенной в другом конце региона. Следователи устанавливают причину крушения.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ также начинали проверку по факту гибели парашютиста в Удмуртии. Спортсмен получил тяжёлые травмы во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом и скончался через день в больнице.