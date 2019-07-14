Возбуждено дело по факту наезда полицейского на пешеходов в Хабаровске

В результате дорожного происшествия один местный житель погиб, двое других получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека" после того, как в Хабаровске сотрудник полиции в служебное время сбил на автомобиле трёх мужчин на пешеходном переходе.

Как уточнили следователи, 44-летний пострадавший получил смертельные ранения и скончался на месте аварии. Двое других мужчин, 44 и 28 лет, были госпитализированы.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следственными органами будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

Вне зависимости от исхода следствия полицейскому грозит увольнение. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.