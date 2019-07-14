На Волге после столкновения с теплоходом затонула яхта

Людей с неё быстро эвакуировали. Теплоход спустя несколько часов после аварии продолжил круиз.

В Ярославской области на реке Волге при столкновении пассажирского теплохода "Алексей Толстой" и прогулочной яхты "Потудань" последняя затонула. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что людей с яхты быстро эвакуировали. Теплоход спустя несколько часов после аварии продолжил круиз. В обстоятельствах разбирается комиссия Ространснадзора.

Ранее Лайф сообщал, что в Туве при опрокидывании машины в реку погибло 10 человек, в том числе шестеро детей.