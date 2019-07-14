Россияне застряли в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой

У них отняли паспорта и не разрешают покидать страну. Некоторые сидят в воздушной гавани уже неделю.

Группа российских туристов застряла в аэропорту Сеула. После прилёта у них отобрали паспорта и поместили в комнату, где они дожидаются решения корейских властей. О произошедшем рассказала туристка из Челябинска Екатерина Спирина.

По словам девушки, жители Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов не прошли опрос в миграционной службе. Некоторые ответы не устроили пограничников, и россиянам было отказано в визе.

— У нас забрали паспорта, посадили в зал, еду не предоставляют, многие уже сидят тут по три дня, а некоторые и неделю. Авиакомпании не предоставляют помощь, люди должны покупать билеты за свой счёт, и то не всех отпускают. С посольством нет возможности связаться, — рассказала Екатерина паблику "Типичный Челябинск".

При этом туристам разрешается возвращаться домой на самолётах только той авиакомпании, на которой они прилетели. И даже при соблюдении этого условия улететь в Россию могут не все. По словам девушки, некоторых туристов, которые уже купили обратный билет, не хотят выпускать из страны, потому что они не согласовали полёт.

Ранее сообщалось, что группа российских туристов из 27 человек, в том числе один ребёнок, застряла в китайском аэропорту.