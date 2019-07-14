Жителей Якутска удивила прогулка по улице двух слонов

В окружении дрессировщиков животные прошлись по дворам района на улице Горького.

Жители Якутска были удивлены, когда увидели гуляющих под окнами слонов. Конечно же, обитатели региона, где находится северный полюс холода, сразу же поспешили запечатлеть экзотических теплолюбивых животных.

Оказалось, что слонов привёз в Якутск гастролирующий цирк. Жители северного региона смогут увидеть в нём также тигров, зебр, верблюдов, бизона, страусов и других животных.

В этом году Лайф сообщал о случае, когда разъярённый слон пробежался по улицам города. Однако это было в Таиланде.