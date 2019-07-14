Сергей Безруков спел песню "Любэ" во включённую бритву

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Опубликованное видео знаменитый актёр сопроводил в том числе тегами "юмор" и "сатира".

Актёр Сергей Безруков удивил свою аудиторию в "Инстаграме". Он исполнил отрывок песни "Берёзы" группы "Любэ" во включённую бритву.

Хотели песню? Получайте. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!!! — подписал видео артист.

Подписчики оценили чувство юмора актёра и вспомнили, как он пел эту песню в сериале "Участок".

Прошлой осенью у Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын, которого пара назвала Степаном. Актёр взял декретный отпуск по уходу за ребёнком. В конце прошлого года в опросе ВЦИОМ Безруков был назван самым любимым актёром россиян.

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