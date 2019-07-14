Россельхознадзор выявил в ряде регионов сокрытие вспышек болезней животных

Неэффективная работа региональных ветслужб представляет серьёзные риски для аграрной области всей страны и здоровья людей, считают в ведомстве.

Россельхознадзор обвинил ветеринарные службы Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв в серьёзных нарушениях. Специалисты ведомства выявили в данных регионах случаи сокрытия вспышек болезней животных.

— Ветеринарные службы указанных регионов не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, допускают серьёзные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, в свинокомплексе "Развильненский" на Кубани, где в 2018 году произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), заболевших животных отправляли на убой. А в Ставропольском крае в 2018–2019 годах регулярно выпускали в оборот некачественную и опасную пищевую продукцию. В Россельхознадзоре заявили, что при попустительстве ветслужбы в диспансер была поставлена говядина с гнойным абсцессом.

Кроме того, в Волгоградской области на протяжении нескольких лет возникают очаги африканской чумы свиней и бешенства, что говорит о недостаточной работе по их профилактике.

В ведомстве подчеркнули, что неэффективная работа ветеринарных служб данных регионов представляет серьёзные риски для аграрной области всей страны и здоровья людей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за употребления сырого козьего молока.