Лолита рассказала, каким видит следующего избранника

При этом знаменитость отметила, что больше не хочет замуж. Она наслаждается одиночеством.

Певица Лолита Милявская заявила, что после недавнего расставания с мужем постепенно настраивается на будущие романтические отношения. В соцсети артистка рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

— Мне нужен сильный и умный. Подождём, — написала Лолита в комментариях под видео об отдыхе в Болгарии на своей странице в "Инстаграме".

При этом на вопрос, кто будет новым мужем, артистка честно призналась, что замуж уже не хочет и получает удовольствие от одиночества.

Напомним, ранее певица объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым, с которым пробыла в браке девять лет. При этом она не назвала причину развода.