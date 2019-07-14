Звезда "Ворониных" Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Артист назвал своей отдушиной супругу Викторию и любимые розы. Благодаря им он отвлекается.

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.

— Я болен, но продолжаю лечение, — сказал артист во время съёмок документального фильма "Египетская сила Бориса Клюева".

Актёр говорит, что его отдушиной, отвлечением от болезней и невзгод является супруга Виктория, с которой он в браке почти 45 лет, и любимые розы. Клюев также признался, что он страстно хочет вырастить чёрную розу, но пока его попытки не увенчались успехом.

Ранее другая звезда сериала "Воронины", актриса Ольга Богданова, рассказала о том, как её бросил муж ради лучшей подруги.