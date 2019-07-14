Кандидата в Мосгордуму поймали на подделке подписи отца солиста группы "Хлеб"

Как отметил член Общественной палаты Илья Ремесло, обнаруживший подозрительную подпись в документе, отец музыканта не мог поставить подпись, так как скончался почти два года назад.

Обнаружено новое доказательство использования независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму так называемых мёртвых душ. Член Общественной палаты Илья Ремесло, ранее расследовавший тему того, что в подписных листах присутствуют данные людей, которые уже умерли, обнаружил подпись отца музыканта группы "Хлеб" Дениса Кукояки Александра Анатольевича. Данные из документа кандидата Кирилла Гончарова совпали с данными отца артиста, хотя Александр Кукояка скончался ещё в 2017 году.

— Кандидат в депутаты Мосгордумы Кирилл Гончаров обвиняет меня в том, что я "сделал вброс", зовёт людей на незаконный митинг и пафосно кричит: "Мы не мёртвые, мы живые!". Смотри-ка сюда, дорогой Кирилл, придётся тебе кое-что показать. У тебя в подписном листе указан в качестве подписанта некто Кукояка Александр Анатольевич. Том 7, лист 136 — чтобы тебе не искать долго, — написал в своём телеграм-канале Илья Ремесло.

Отметим, ранее Илья Ремесло предоставлял данные, что в подписных листах независимых кандидатов, среди которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие, также указаны люди, которые уже умерли. И даже продемонстрировал надгробия на кладбищах "подписавшихся". В ответ на это кандидаты упрекнули Ремесло, что представленные на фото надгробия — якобы могилы однофамильцев тех, кто подписался.

— Основной их аргумент — "да у тебя ничего нет, ты просто сфотографировал могилы однофамильцев". При этом никак не объясняется то, что у "однофамильцев" совпала и регистрация, и паспортные данные. <...> Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших. Им я приношу свои искренние извинения за вторжение в личную жизнь. Это не наша с вами вина, что память ваших близких использовали в своих гнусных целях, — добавил Илья Ремесло.

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверяет подписи избирателей и формирует списки зарегистрированных. На днях Мосгоризбирком объявил, что уже нашла "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.