Россиян решили обучать "цифровой гигиене"

Интернет-безграмотность многих граждан является более серьёзной проблемой, чем возможные цифровые атаки, уверен вице-премьер.

Онлайн-платформу, которая будет повышать знания россиян о безопасности в Интернете, готовят в правительстве. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер Максим Акимов.

— В программе "Цифровая экономика" значительные ресурсы мы направим на то, чтобы просто дать людям элементарные знания безопасной жизни в цифровом мире, — заявил Максим Акимов.

Программа коснётся не только пожилых людей — самых доверчивых интернет-пользователей. Она будет рассчитана на разный возраст слушателей.

— Я бы назвал (программу. — Прим. ред.) цифровой гигиеной. Проблема кибербезопасности не в технологиях. Применение действительно серьёзных технологий крайне дорого, кибератаки случаются ежесекундно, но это решаемый вопрос. Главная угроза — это безграмотность людей, — добавил вице-премьер.

Ранее Лайф рассказывал, как у москвича украли квартиру через Интернет. Однако в том случае имел место факт взлома, а не невнимательности — неизвестные смогли переоформить недвижимость на себя, использовав электронную подпись.

А меньше месяца назад Лайф приводил слова замсекретаря Совбеза России Юрия Кокова, который заявил, что масштабы интернет-терроризма сопоставимы с применением оружия массового уничтожения.