Украинец застрял головой в металлическом заборе

Чтобы вытащить несчастного, приехал отряд спасателей со специальным оборудованием.

В городе Нежине Черниговской области Украины мужчина на железнодорожном вокзале застрял головой между металлическими прутьями забора. Видео с курьёзным случаем опубликовал в "Фейсбуке" очевидец.

На кадрах видно, что мужчина не может вытащить свою голову. Он спокойно дожидается помощи. На помощь несчастному приехал отряд спасателей со специнструментом.

Спасательная операция продлилась буквально минуту. Специалисты раздвинули прутья — и мужчина высвободился. Он осторожно потрогал после этого свои уши, явно пострадавшие в этом инциденте. Под видео появилось немало комментариев с вопросом, как взрослый человек мог попасть в такую нелепую ситуацию.

Ранее Лайф сообщал, что полугодовалый малыш погиб, застряв головой в прутьях кроватки.