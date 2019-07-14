Изобретатель показал полёт "солдата будущего" на параде в Париже

Созданное им транспортное средство в будущем может оказаться на вооружении бойцов спецназа.

France showing off a "flying soldier" at this year’s #BastilleDay parade. Marseille-born jet ski champion Franky Zapata has developed the so-called "Flyboard" the French military will be testing pic.twitter.com/ZrREfciUpq — Michel Rose (@MichelReuters) 14 июля 2019 г.

Уроженец Марселя Фрэнки Запата на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже показал своё изобретение Flyboard Air. Мужчина пролетел над строем военнослужащих на Елисейских Полях. В руках он держал винтовку М-16 или её макет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно кивнул головой, наблюдая за полётом.

Транспортное средство имеет пять керосиновых мини-турбореактивных двигателей, которые позволяют ему взлетать и развивать скорость до 190 км/ч. Полёт длится до десяти минут.

— Устройству можно найти разное применение. Например, как летающий грузовой транспорт или штурмовой транспорт для военных, — процитировал министра Вооружённых сил Флоранс Парли портал France Info.

Ховерборд Запаты был представлен в 2016 году, через месяц в Марселе изобретателю удалось пролететь над водой 2252 метра.