Повреждённую паводком дамбу в Тулуне восстановят к 18 июля

В регионе намерены спроектировать и создать комплекс защитных сооружений на случай новых наводнений.

Повреждённую в результате наводнения дамбу в городе Тулуне Иркутской области пообещали восстановить к 18 июля. Об этом сообщил журналистам губернатор Приангарья Сергей Левченко.

— Сейчас из центральной части Тулуна вода откачана, мы эту работу (по восстановлению дамбы. — Прим. ред.) ведём. К 18 июля дамба будет восстановлена, — уточнил он.

По словам Левченко, от дамбы были прорезаны шесть каналов для того, чтобы спустить воду из центральной части города. Он добавил, что власти намерены спроектировать и создать комплекс защитных сооружений на случай новых наводнений.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.