СМИ: Huawei планирует уволить часть сотрудников в США

В лабораториях компании в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне работает около 850 специалистов.

Корпорация Huawei Technologies планирует сократить штат в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, которое базируется в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сейчас в подразделениях Huawei в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне работает около 850 специалистов. Отмечается, что речь идёт об увольнении сотни сотрудников. Так китайская корпорация пытается решить проблемы, которые возникли в связи с ограничениями для американских компаний на сотрудничество с ней.

При этом сотрудникам китайского происхождения предлагают вернуться на родину и продолжить работу в корпорации. В самой компании ситуацию никак не прокомментировали.

Напомним, США считают, что корпорация Huawei является угрозой национальной безопасности Штатов, поэтому компанию и её подразделения внесли в чёрный список Министерства торговли США. Теперь для сотрудничества с корпорацией американским компаниям требуется лицензия. В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать это решение антиконституционным. При этом лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 договорились возобновить торговые отношения и не вводить новые пошлины.