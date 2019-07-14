Число желающих стать гражданами Украины резко сократилось

За последние пять лет число желающих получить украинское гражданство резко сократилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной миграционной службы (ГМСУ).
Согласно официальной статистике, в этом году украинские паспорта по указу президента страны получили 652 человека, в прошлом — 983 человека, а в 2014 году — 1339. Также, по данным ГМСУ, украинское гражданство на основании соглашений об упрощённом порядке изменения гражданства с начала 2019 года получило всего 29 человек, тогда как в 2014 году таких было 125.
Кроме того, по территориальному происхождению украинское гражданство с начала года приобрело 1199 человек, а в 2014 году — 6438 человек.
Ранее секретарь СНБО Незалежной Александр Турчинов поделился переживаниями по поводу исчезновения украинской нации.
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