В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД

Европейские чиновники отметили, что договор "внёс существенный вклад в европейскую и международную безопасность".

Внешнеполитическая служба Евросоюза обратилась к российским властям с призывом сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил представитель ведомства, договор внёс существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет. Однако в то же время в обращении ничего не говорится о второй стороне договора — США. Штаты ещё в начале февраля текущего года в одностороннем порядке начали процедуру расторжения документа, обвинив Россию в нарушении его положений.

— Мы твёрдо призываем Российскую Федерацию ответить на серьёзную озабоченность относительно создания, лётных испытаний и развёртывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьёзные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД, — говорится в документе.

Как отметили во внешнеполитической службе ЕС, в ближайшие дни ещё будет возможность для диалога, а потому Москва должна "немедленно принять серьёзные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД".

— Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента европейской безопасности, — сказано в заявлении службы.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении соглашения, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, ссылаясь на запуски ракет определённого типа. Москва эти обвинения отрицает. Как сообщал Лайф, в ответ на действия США по разрыву договора 3 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения.