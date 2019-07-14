Глава Минздрава Украины дала советы, как избежать преждевременной смерти

Украинская чиновница призывает следить за давлением, потреблять меньше соли и отказаться от трансжиров.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает активно раздавать населению советы через социальные сети. В этот раз она озаботилась спасением граждан от преждевременной смерти и опубликовала свои рекомендации по данному поводу.

Она назвала три метода, как "спасти от преждевременной смерти около 100 млн людей" до 2024 года по всему миру.

— Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению, уменьшение потребления соли, отказ от трансжиров, — перечислила эти методы Супрун в "Фейсбуке".

В мае врио главы Минздрава посоветовала украинцам восполнять нехватку витаминов пивом. А недавно призвала отказаться от шаурмы, которую любит Владимир Зеленский.