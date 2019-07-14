ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

31

Фото © Facebook / Дарт Вейдер кандидат в народные депутаты, 135 округ, Приморский район

Кроме того, комиссия обнародовала снимки восьми кандидатов с фамилией Зеленский.

Центризбирком Украины опубликовал на своём сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады, в том числе Дарта Викторовича Вейдера. Такое решение ЦИК приняла после обращения общественного движения "Честно".

Отныне украинцы смогут, в частности, увидеть, как выглядят технические кандидаты и "клоны" известных кандидатов, — отмечается на официальном сайте движения.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/chesno.movement/photos/pb.278157378890644.-2207520000.1563103922./2476722219034138/?type=3&theater" target="_blank">&#34;Рух Чесно&#34;</a></p>

Напомним, кандидат Дарт Викторович Вейдер выдвигается от партии "Блок Дарта Вейдера". Ему 31 год, он родился и живёт в Киеве, является директором ООО "Тёмная сторона силы".

ЦИК также обнародовала фотографии восьми кандидатов с фамилией Зеленский. Это Владимир, Василий, Олег, Николай, два Александра, Сергей и Ярослав Зеленские.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×