ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Кроме того, комиссия обнародовала снимки восьми кандидатов с фамилией Зеленский.

Центризбирком Украины опубликовал на своём сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады, в том числе Дарта Викторовича Вейдера. Такое решение ЦИК приняла после обращения общественного движения "Честно".

— Отныне украинцы смогут, в частности, увидеть, как выглядят технические кандидаты и "клоны" известных кандидатов, — отмечается на официальном сайте движения.

Напомним, кандидат Дарт Викторович Вейдер выдвигается от партии "Блок Дарта Вейдера". Ему 31 год, он родился и живёт в Киеве, является директором ООО "Тёмная сторона силы".

ЦИК также обнародовала фотографии восьми кандидатов с фамилией Зеленский. Это Владимир, Василий, Олег, Николай, два Александра, Сергей и Ярослав Зеленские.