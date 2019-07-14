В Париже парад в честь Дня взятия Бастилии перерос в беспорядки

Протестующие начали крушить ограждения и строить из них баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ.

"Жёлтые жилеты" устроили массовые беспорядки в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии. Протестующие вступили в столкновения с силовиками, численность которых была увеличена в разы для обеспечения порядка на массовых мероприятиях.

La police a procédé à une interpellation sur les Champs-Élysées, sous les huées de quelques manifestants :«Tout le monde déteste la police !» #14Juillet2019 > https://t.co/gDOagxkV1o pic.twitter.com/NUVH2R7iHg — Le Parisien (@le_Parisien) 14 июля 2019 г.

Группа активистов вступила в конфликт с жандармами ещё до начала военного шествия, но серьёзные столкновения начались уже после его завершения. "Жёлтые жилеты" начали крушить ограждения и пытаться строить баррикады. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Отметим, что в последнее время "жёлтые жилеты" снизили свою активность. Ранее активисты выходили на акции протеста еженедельно. По всей Франции проходили десятки демонстраций, которые зачастую заканчивались ожесточёнными столкновениями с полицией.