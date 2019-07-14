В СПЧ заявили об отсутствии оснований для проведения акции кандидатами в МГД

Как пояснили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, кандидаты не согласовывали свою акцию с властями, что является нарушением закона.

Проведение кандидатами в депутаты Мосгордумы протестной акции не имеет под собой оснований, но также даёт неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства. Такое мнение агентству РИА "Новости" высказал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.

В то же время в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции агентству сообщили, что кандидаты намерены провести свою акцию под видом встречи с избирателям. Но так или иначе, массовое мероприятие было не согласовано со столичными властями, что является нарушением закона о митингах.

— В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения как защиты прав человека... Когда по любому поводу пытаться выходить на улицы — это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства, — заявил Игорь Борисов.

Правозащитник добавил, что если у кандидатов есть какие-либо претензии к избирательной комиссии, то для начала надо разобраться, действительно ли имело место нарушение. И если да, то принимать меру, но в установленном законом порядке.

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверяет подписи избирателей и формирует списки зарегистрированных. На днях Мосгоризбирком объявила, что уже нашла "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. В частности, за одного из кандидатов якобы поставил свою подпись отец музыканта группы "Хлеб", хотя мужчина скончался ещё в 2017 году.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.