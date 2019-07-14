В Азербайджане ветка 500-летнего дерева придавила 19 человек

Среди пострадавших две россиянки. Отмечается, что угрозы жизни травмированных нет.

В результате падения ветки 500-летнего дерева в резиденции шекинских ханов в Азербайджане пострадало 19 человек. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, среди обратившихся за медицинской помощью семь иностранцев.

— Двое граждан России, пять граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное, — говорится в твиттере ведомства.

В Минздраве назвали имена пострадавших россиянок. Это Солтановы Севинч и Лачин.

Дворец шекинских ханов является одним из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Он был построен в 1761–1762 годах как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.