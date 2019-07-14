В Челябинске загорелся многоэтажный жилой дом

На северо-западе Челябинска загорелся многоквартирный дом № 105 на улице Братьев Кашириных. По сведениям очевидцев, которые приводит 74.ru, жители верхних этажей оказались заблокированными из-за дыма и огня на нижних.
Согласно видео, которое публикует портал, огнём охвачена квартира на шестом этаже, дым распространяется вверх. На месте ЧП находится несколько пожарных бригад и карет скорой помощи.
Накануне в Саратовской области четверо военнослужащих пострадали при пожаре в части.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram