В Челябинске загорелся многоэтажный жилой дом

На месте ЧП находится несколько пожарных расчётов и карет скорой помощи, людям помогают покинуть задымлённое жильё.

На северо-западе Челябинска загорелся многоквартирный дом № 105 на улице Братьев Кашириных. По сведениям очевидцев, которые приводит 74.ru, жители верхних этажей оказались заблокированными из-за дыма и огня на нижних.

Согласно видео, которое публикует портал, огнём охвачена квартира на шестом этаже, дым распространяется вверх. На месте ЧП находится несколько пожарных бригад и карет скорой помощи.

Накануне в Саратовской области четверо военнослужащих пострадали при пожаре в части.