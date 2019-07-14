Скончалась писательница и бард Елена Касьян

Несколько лет назад у неё диагностировали рак молочной железы, позднее — метастазы в лимфосистеме и головном мозге.

В Харькове после продолжительной болезни 14 июля ушла из жизни писательница и бард Елена Касьян. Об этом сообщили близкие на её официальной странице в "Фейсбуке".

— Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди, — говорится в сообщении.

Елена Касьян несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. У писательницы диагностировали рак молочной железы. Ей сделали несколько операций, в том числе удалили грудь, восемь лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

Касьян оставила после себя три поэтических сборника: "До востребования" (2010), "Отправлено тчк" (2013) и Fragile (2016). Её произведения выходили в разных журналах и альманахах. Также она была автором детских книг.