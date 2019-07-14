Кандидат-националист в депутаты Рады обвинил другого в покушении на него

За день до нападения Чепко с соратниками раздавал листовки с информацией о конкуренте. Он уверен, что поплатился "за правду".

Кандидат в депутаты Верховной рады от националистической партии "Свобода"* Назарий Чепко обвинил конкурента — самовыдвиженца Александра Герегу — в покушении на его убийство. Полученные во время нападения раны он показал в "Фейсбуке".

— Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нём. Сейчас основная рана ещё немного болит, буду ложиться спать. Детали завтра, — написал националист.

По словам Чепко, его ранили ножом в грудь в Хмельницкой области. Доказательств того, что за нападением стоит Герега, кандидат в нардепы не привёл. Но, по его мнению, покушение связано с тем, что за день до нападения он с соратниками раздавал листовки с "правдой об этом подонке".

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Ранее стало известно, что почти 15% кандидатов в нардепы — безработные.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.