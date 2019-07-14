Кандидат-националист в депутаты Рады обвинил другого в покушении на него

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За день до нападения Чепко с соратниками раздавал листовки с информацией о конкуренте. Он уверен, что поплатился "за правду".

Кандидат в депутаты Верховной рады от националистической партии "Свобода"* Назарий Чепко обвинил конкурента — самовыдвиженца Александра Герегу — в покушении на его убийство. Полученные во время нападения раны он показал в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100014300614624&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBFuSVo9EqHH_xMuKhrnf2eGJs96P0lN5iNArmxURDyWmAh4YAT2tc0YmZFQENP7OycFNtr7ZThH19f&hc_ref=ARTfYvb6dCSN2NAYxqXb6qUdvVx3sbf5uJrgy5Q1NH2VEpcVL62aHR3RUGTvmP7T87w&fref=nf" target="_blank"><ins>Чепко Назарій</ins></a></p>

Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нём. Сейчас основная рана ещё немного болит, буду ложиться спать. Детали завтра, — написал националист.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100014300614624&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBFuSVo9EqHH_xMuKhrnf2eGJs96P0lN5iNArmxURDyWmAh4YAT2tc0YmZFQENP7OycFNtr7ZThH19f&hc_ref=ARTfYvb6dCSN2NAYxqXb6qUdvVx3sbf5uJrgy5Q1NH2VEpcVL62aHR3RUGTvmP7T87w&fref=nf" target="_blank"><ins>Чепко Назарій</ins></a></p>

По словам Чепко, его ранили ножом в грудь в Хмельницкой области. Доказательств того, что за нападением стоит Герега, кандидат в нардепы не привёл. Но, по его мнению, покушение связано с тем, что за день до нападения он с соратниками раздавал листовки с "правдой об этом подонке".

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Ранее стало известно, что почти 15% кандидатов в нардепы — безработные.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.

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